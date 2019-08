Mais de 100 pessoas foram detidas em flagrante delito no fim de semana, 49 dos quais por condução sob o efeito do álcool em operações de prevenção e fiscalização realizadas em todo o país, informou hoje a GNR.Em comunicado a Guarda nacional Republicana (GNR) adiantou que foram detidas durante o fim de semana 103 pessoas, das quais 49 por condução sob o efeito do álcool, 23 por condução sem habilitação legal, nove por tráfico de estupefacientes, três por violência doméstica e um por tentativa de homicídio.Durante as operações, foram também apreendidas 12.758 doses de haxixe, 29 doses de cocaína, 18 pastilhas de LSD e dez doses de liamba.A GNR efetuou também durante o fim de semana operações de fiscalização rodoviária, tendo detetado 1.269 infrações das quais 544 foram por excesso de velocidade e 118 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 76 por falta de inspeção periódica obrigatória e 58 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização.Das mais de mil infrações detetadas, 52 deveram-se a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 41 estiveram relacionadas com tacógrafos, 34 por falta de seguro de responsabilidade civil e 18 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.