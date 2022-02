Professor admitiu ter plagiado projeto, mas mesmo assim foi eleito diretor

Em dezembro de 2020 foi lançado o concurso para escolher um diretor para o Agrupamento de Escolas de Lousada. Duas pessoas candidataram-se ao cargo: o diretor em funções, Filipe Plácido Silva, e o professor daquele agrupamento Pedro Araújo. O processo terminou com a eleição de Filipe Silva - que chegou a admitir ter copiado parte do programa que apresentou - mas necessitou de intervenções da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) e recursos para o Tribunal Administrativo de Penafiel. O adversário derrotado põe em causa a eleição.



Depois de lançado o concurso, duas pessoas mostraram-se interessadas em ocupar o lugar. Quando os dois candidatos se apresentaram, cada um teve de apresentar o seu projeto para o futuro da escola. A lei refere que o documento apresentado deve elencar "a missão, as metas e as grandes linhas de orientação de ação, bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato" e sublinha que esse mesmo conteúdo deve ser "original". Ora, Pedro Araújo e a comissão designada para apreciar as candidaturas chegaram à conclusão que parte do Projeto de Intervenção apresentado por Filipe Silva tinha plagiado outros projetos apresentados a nível nacional, o que violava, alegadamente, o princípio de originalidade previsto na lei.



Foi então pedido um parecer à Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) que referiu não haver enquadramento legal para a exclusão da candidatura apresentada pelo diretor incumbente, mas referiu que a falta de originalidade devia ser referida na avaliação da candidatura "de forma detalhada e clara". A DGAE assumia igualmente a presença de conteúdo copiado. No Conselho Geral de avaliação de ambos os candidatos, Filipe Silva admitiu ter utilizado e copiado conteúdos disponíveis na internet para complementar o projeto apresentado, de acordo com uma ata.