Mais 910 casos e 6 mortes por covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 910 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS) dão ainda conta de mais seis mortes.







covid

Desde o início da pandemia, registam-se assim 855.432 casos confirmados da infeção pelo novo coronavírus e 17.043 mortes. Este é o número mais elevado de novos casos dos últimos três meses e desde 15 de maio que não se registavam tantos óbitos.Nas últimas 24 horas, foram dados como recuperados mais 534 infectados, sendo já 814.023 desde março do ano passado.Nos internamentos, os hospitais têm neste momento 295 doentes, 72 dos quais em cuidados intensivos. Regista-se uma diminuição geral dos internamentos, nas últimas 24 horas, são menos 12. No entanto, nas unidades de cuidados intensivos registam-se mais dois internados.

Lisboa e Vale do Tejo continu a ser a região do país com mais novos casos - 557 casos nas últimas 24 horas. Foi aqui também que se registaram cinco das seis mortes por covid-19. O Norte registou a outra morte e tem o segundo maior número de novas infeções - 179.



A incidência a nível nacional, divulgada a 8 de junho, está nos 73,6 casos por 100 mil habitantes e o nível de transmissilidade está nos 1,05, ou seja, cada doente infeta em média mais de uma pessoa.