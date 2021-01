Mais 65 infeções pelo novo coronavírus na Madeira

A Madeira registou hoje 65 novos casos do vírus da covid-19, menos 11 do que os notificados no domingo, havendo agora 734 infeções ativas no arquipélago, segundo a Direção Regional de Saúde.

"Hoje há 65 novos casos positivos a reportar, pelo que a Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a contabilizar 1.901 casos confirmados de covid-19 no território regional" desde o início da pandemia, pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado hoje.

No domingo, a Madeira reportou 76 novos casos, um número diário recorde desde o início da pandemia.

Dos novos casos identificados hoje, 11 são importados (3 provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 4 do Reino Unido, 2 de Espanha, 1 da Alemanha, 1 dos Estados Unidos da América) e 54 de transmissão local, na sua maioria, já associados a contactos ou contextos de outras infeções conhecidas das autoridades.

Do total de situações ativas (734) existentes na região, 176 são casos importados, estando todos a cumprir isolamento, sendo que 33 pessoas estão numa unidade hoteleira e 663 em alojamento próprio.

No hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estão internadas 38 pessoas, quatro das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Outras 175 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, reportadas à linha SRS24 ou pelo Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM).

"Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2.163 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo", lê-se na mesma nota.

A Madeira confirmou até hoje 1.901 infeções com o novo vírus e 14 mortes associadas à covid-19.

Em Portugal, morreram 7.045 pessoas dos 423.870 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 1.827.565 mortos resultantes de mais de 83,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.