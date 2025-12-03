Sábado – Pense por si

Mais 60 milhões para trocar eletrodomésticos: novo Programa E-lar arranca a 11 de dezembro

Governo financia a substituição de placas, fornos e esquentadores a gás por elétricos.

As candidaturas para a segunda fase do programa E-lar, que financia a substituição de placas, fornos e esquentadores a gás por elétricos, abrem no próximo dia 11 de dezembro, de acordo com o aviso publicado esta terça-feira. Esta nova edição conta com uma dotação de 60,8 milhões de euros, cerca do dobro da anterior.

Este novo programa conta com cerca do dobro das verbas do anterior
Este novo programa conta com cerca do dobro das verbas do anterior

Leia a not]icia completa no .

