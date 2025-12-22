Sábado – Pense por si

Maioria dos portugueses diz que greve geral foi justificada

Barómetro da Intercampus mostra que 6 em cada 10 inquiridos concordam com a paralisação de 11 de dezembro convocada pela UGT e CGTP, apesar de quase três quartos não terem feito greve.

O Governo insiste na revisão da lei laboral e até acena com o aumento do salário mínimo para os 1600 euros, mas os portugueses não veem grandes vantagens para os trabalhadores e chumbam o pacote de medidas. É para isso que aponta o barómetro da Intercampus para a CM, CMTV e Negócios, em 60,4% dos inquiridos entende que se justificou os sindicados terem marcado a greve geral de 11 de dezembro. Ainda que apenas um quarto tenha aderido ao protesto (24,2%), não há grandes dúvidas como se posiciona a maioria quando confrontados com os argumentos do Executivo para justificar a mudança.  

