Sábado – Pense por si

Portugal

Lei dos metadados impede caça aos pedófilos em Portugal

CM 09:24
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de dezembro
As mais lidas

Ministra Maria Lúcia Amaral foi uma das vozes que pediu a inconstitucionalidade da lei. Investigação fica de mãos atadas.

A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, era provedora de Justiça e foi uma das vozes que pediram a inconstitucionalidade da lei dos metadados - que permitia às polícias acederem ao tráfico na Internet no combate à grande criminalidade e, por exemplo, apanhar pedófilos que andassem nas redes sociais.

Algemas
Algemas

Leia o artigo na íntegra no

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Justiça Polícia Caça Crime lei e justiça Portugal Maria Lúcia Amaral
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Lei dos metadados impede caça aos pedófilos em Portugal