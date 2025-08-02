Algarve no topo das preferências das férias dos políticos com podcasts de história ou latim na bagagem

Em ano de autárquicas e com a Assembleia da República já em pausa para férias, a agenda dos políticos portugueses começa a reduzir-se e será em agosto que vão tirar os seus dias de descanso.

O Algarve está no topo das preferências dos políticos para as férias deste ano, mas Alentejo, Ribatejo, Norte ou mesmo as ilhas também estão na lista de destinos, havendo quem leve na bagagem 'podcasts' sobre história ou latim.

Em ano de autárquicas e com a Assembleia da República já em pausa para férias, a agenda dos principais políticos portugueses começa a reduzir-se em agosto e será neste mês que vão tirar os seus dias de descanso, de acordo com a informação recolhida pela agência Lusa junto das assessorias de imprensa.

No último verão como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está de férias em "meados de agosto" e escolheu em Monte Gordo, no Algarve, como destino.

Também no Algarve e até ao meio de agosto estará a segunda figura do Estado, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que irá com a família, mas "mantendo agenda caso seja necessário".

Já o primeiro-ministro, Luís Montenegro, também escolheu o Algarve, para onde se deslocará "uns dias ainda por definir em agosto". É também na algarvia Quarteira onde decorre a Festa do Pontal, no dia 14 de agosto.

Montenegro terá intervenção nessa tradicional rentrée do PSD, no Calçadão de Quarteira, Loulé, e que terá a atuação do músico Toy.

O Algarve é também a escolha do líder do Chega, André Ventura, que viaja nas primeiras semanas deste mês.

Já José Luís Carneiro, eleito há pouco mais de um mês secretário-geral do PS e que tem este ano as suas primeiras férias nessa qualidade, também irá ao Algarve na primeira semana, mas depois, entre 16 e 20 de agosto, desloca-se aos Açores.

A Lusa tentou este ano saber quais eram os 'podcasts' que os políticos levam para ouvir nas férias e, a essa pergunta, o líder socialista adiantou que "estará sem tecnologia" e que conta ocupar os seus dias a nadar, caminhar e ler.

Outra estreante nestas férias no papel de líder partidária é Mariana Leitão, a nova presidente da IL, que se desloca até ao Algarve na última semana deste mês, o que irá coincidir com a rentrée do partido a 30 de agosto.

Na agenda da liberal está ver com as filhas a segunda temporada de "Wednesday" e acabar de rever "House of Cards", assim como ler o "A Civilização do Espetáculo", de Mário Vargas Llosa.

Rui Tavares, porta-voz do Livre, irá começar por "recuperar forças com a família" na sua aldeia no Ribatejo e "depois fará uns dias de praia".

Estando mais com o foco nas leituras de verão, Tavares ainda assim planeia ouvir o 'podcast' de latim "satura lanx".

Do PCP, o secretário-geral Paulo Raimundo já rumou ao interior norte, onde estará com a família até ao final da primeira quinzena de agosto.

O presidente do CDS-PP e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, também escolheu o Norte para as suas férias em família, para onde irá uma dezena dias no final deste mês.

Melo assume-se um apreciador de 'podcasts' sobre história e destaca o "Histórias da História", do Observador.

Já a deputada única e coordenadora do BE, Mariana Mortágua, vai descansar no Alentejo em meados de agosto e regressará à política ativa na rentrée do partido, nos últimos dois dias do mês.

Por sua vez, a deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, irá de férias duas semanas depois de concluir a entrega das listas das candidaturas autárquicas e irá para a casa de família na Costa Alentejana.

Quanto a podcasts, a porta-voz do PAN ouve vários, como o "Homem que mordeu o cão", de Nuno Markl, "Isso não se diz", de Bruno Nogueira, "Prova Oral", de Nuno Alvim ou "Mixórdia de temáticas", de Ricardo Araújo Pereira e a "Dona da Casa", de Catarina Marques Rodrigues.

O estreante na política nacional, o deputado único do JPP, Filipe Sousa, assume que não é "muito de férias formais, com destino marcado e malas feitas" e pretende "recarregar baterias junto da família e aproveitar os cantos e encantos" da Madeira, que "não fica atrás de nenhum paraíso".

"Diria que vou aproveitar o silêncio dos corredores do parlamento para interiorizar esta nova etapa na Assembleia da República e preparar o regresso com mais força. Pequenas escapadinhas podem acontecer, mas o foco continua lá --- a política não entra em pausa", acrescentou.