Sara teve tempo para se arrepender de ter atirado o filho ao lixo na madrugada do dia 5 deste mês, em Lisboa. O menino nasceu às duas da manhã e 11 horas depois, pelas 13h00, Sara passou de novo pelo ecoponto e viu o filho recém-nascido. Não foi capaz de o resgatar.

Segundo o relatório da PJ, "a determinada altura, a arguida visualizou dentro do contentor o seu filho, mas nada disse e com medo que o seu companheiro se apercebesse insistiu para que se fossem embora". O menino acabaria por ser resgatado com vida poucas horas depois.

Leia mais no Correio da Manhã