O número de emigrantes portugueses continua a descer mas, entre os que optam por sair de Portugal, a percentagem de diplomados é cada vez maior.Dados do INE, divulgados pelo Público , revelam uma subida superior a 12% entre 2017 e 2018 do número de emigrantes permanentes com as suas últimas habilitações literárias concluídas no Ensino Superior.Com exceção para o ano de 2016, a maioria dos emigrantes portugueses tem como grau de escolaridade o Ensino Básico. A tendência voltou a ser revertida no ano passado, com 40% dos emigrantes permanentes - residentes no estrangeiro por um período de tempo de um ano ou mais - a terem concluído algum tipo de grau do Ensino Superior, por contraste com os 38,9% de emigrantes com apenas o Ensino Básico.Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam também uma subida de quase cinco mil pessoas no número de imigrantes permanentes vindos de fora da União Europeia, enquanto o número de imigrantes proveninentes da União Europeia manteve-se estável.