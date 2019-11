A história contada era de que Manuel da Costa Xavier tinha encontrado e salvado o bebé que tinha sido deixado no ecoponto em Santa Apolónia. Manuel foi entrevistado, visitado e elogiado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um cidadão ofereceu-lhe um teto e foi ainda convidado para aparecer num programa de canal de televisão. Era um herói que tinha, sozinho, sido responsável pelo salvamento de um bebé. Mas a decisão Supremo Tribunal de Justiça relativamente ao habeas corpus apresentado por um grupo de advogados para retirar Sara da prisão conta uma história diferente: Manuel esteve longe de agir sozinho.

Sara teve o filho, batizado pelos profissionais do INEM que prestaram auxílio à criança como Salvador, na madrugada de 5 de novembro, por volta das 02h00. Saiu da tenda onde dormia com o companheiro de quatro meses e dirigiu-se em direção à discoteca Lux Frágil. Depois de se agachar e fazer forças para "expelir" o bebé, cortou o cordão umbilical e colocou o bebé e os tecidos resultantes do parto dentro de um saco que tinha levado. O saco foi deixado dentro do ecoponto amarelo, aberto.

Na manhã seguinte, por volta do meio-dia, Sara e o companheiro foram ao encontro de outro sem-abrigo que pernoitava em Santa Apolónia. Rui Machado contou ao casal que um outro sem-abrigo tinha visto um bebé num dos contentores junto à discoteca Lux. O casal dirigiu-se até ao ecoponto, mas voltou para trás sem o achar.

O bebé viria a ser encontrado nessa mesma tarde, por volta das 17h30, por Manuel da Costa Xavier, Rui Machado e João Paulo Saraiva. Os três homens tentaram arrombar a moldura do ecoponto para se conseguirem inserir dentro do caixote. Um dos homens conseguiu então introduzir o tronco no interior do contentor, agarrar a perna direita do bebé e puxá-lo, revela o acórdão a que a SÁBADO teve acesso. Um vídeo mostra mesmo que são dois sem-abrigo que retiraram o bebé de dentro do contentor.

A criança estava gelada, totalmente despida e coberta de sangue e com o cordão umbilical.

Nos dias seguintes, diversos meios de comunicação social falaram com Manuel Xavier, o sem-abrigo que afirmava ter encontrado a criança dentro do contentor.

Quando o Presidente da República saiu da Web Summit para ir visitar o local onde fora encontrado Salvador conheceu Manuel. Indo ao encontro do sem-abrigo exclamou: "O nosso herói", antes de o abraçar e lhe pedir que contasse como tudo tinha acontecido.

Ao Presidente, Manuel contou que tinha passado pelos contentores e que lhe tinha parecido ouvir um gato, "mas era um gato muito estranho, era um barulho muito estranho". O sem-abrigo passou então a contar como arrombou a moldura do ecoponto e como espreitou lá para dentro e viu a criança, tendo-a retirado para a rua e de como esta estava gelada.

Explicou ainda que foram os funcionários da discoteca Lux que lhe prestaram auxílio e chamaram o INEM. Mas esta pode não ser a verdade.

Os outros dois sem-abrigo referidos pela acusação contam uma história diferente. Em declarações à SIC, João Paulo contou que ouviu o choro da criança, mas "como tinha tomado metadona" julgou estar a alucinar, decidindo então chamar Rui. Ambos terão ido à PSP para deixar o alerta, mas os polícias terão desvalorizado o caso, não o tendo registado.

Terá sido por volta das 17h00 que João Paulo voltou ao ecoponto e ouviu novamente os gemidos do bebé. Chamou Rui, que por sua vez chamou Manuel. Terão sido os dois sem-abrigo que tiraram a criança de dentro do ecoponto.

Reagindo a esta nova versão, Marcelo Rebelo de Sousa disse que estaria disposto a receber em Belém todos os demais intervenientes: "Se em vez de um forem vários os que colaboraram nessa salvação, tanto melhor", afirmou.

"Se aparecerem não uma, mas duas, mas três, mas quatro, mas cinco pessoas que tenham participado naquilo que é um ato de vida, pois eu receberei todos e agradecerei a todos o que encontraram, os que comunicaram, os que tiraram. Pelos vistos, houve vrias fases do processo, não foi um só que encontrou e que tirou. Estão todos de parabéns e a todos deve ser naturalmente testemunhada a nossa gratidão."

Sem-abrigo questionam ofertas feitas a Manuel

Apesar da boa vontade do presidente, Rui Machado critica o facto de Manuel Xavier estar a receber uma série de ofertas como se tivesse sido o único interveniente.

Houve mesmo quem tivesse oferecido uma casa a Manuel Xavier. A casa tinha parcas condições, o que levou o sem-abrigo a negar a oferta. "Se o senhor estiver disposto a deixar a casa como deve ser", disse, deixando num entanto um agradecimento. "Este senhor está a fazer tudo. As condições não são muitas, mas deixo um agradecimento, como é lógico, do fundo do meu coração", garantiu.

Terá inclusivamente havido propostas de emprego para o homem que contou ao Presidente da República que tinha deixado de trabalhar devido a dores nas costas.