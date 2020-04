A Madeira prepara-se para distribuir 250 mil máscaras pela população, numa altura em que as estimativas oficiais apontam para perdas do PIB de 430 milhões de euros por mês, devido à pandemia de covid-19, indicou hoje o chefe do executivo.

"Numa situação de paralisia, a região perde cerca 430 milhões de euros por mês em termos de Produto Interno Bruto. É isto que está estimado", disse Miguel Albuquerque, em videoconferência, no Funchal, sublinhando que a paragem dos setores da construção civil e turismo - os maiores empregadores da região - representam uma perda diária de oito milhões de euros.

"Por mês, [são] 130 milhões a construção civil e cerca de 112 milhões de euros o turismo", esclareceu.

O chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, indicou também que 533 empresas já recorreram ao 'lay-off', abrangendo cerca de 7.000 trabalhadores.

"Acho que isto é catastrófico", sublinhou, reforçando: "Nós estamos num cenário que só uma pessoa destituída de cérebro é que dizia que é um cenário mais ou menos. Este é um cenário que vem alterar completamente as nossas expectativas relativamente ao crescimento económico e emprego".

Miguel Albuquerque disse que, desde que entraram em vigor as medidas de contenção da pandemia de covid-19, no mês de março, a região autónoma já perdeu 183 milhões de euros, em termos de PIB, e 148 milhões de receitas fiscais.

"Mas o que é prioritário para nós, neste momento, independentemente do cenário económico, é a contenção da doença, a salvaguarda da saúde pública na Madeira e a preservação de vidas humanas", declarou.

Neste contexto, o executivo prepara-se para distribuir 250 mil máscaras de proteção pela população do arquipélago (267.785 habitantes - Censos de 2011), vincando que, não sendo um equipamento muito sofisticado, é, no entanto, fabricado segundo o "modelo adotado em termos internacionais".

"Esperamos no dia 14 ou 15 [de abril] termos já 250 mil máscaras destas, para serem distribuídas pela população. E, numa fase posterior, à medida que as restrições à circulação forem sendo terminadas, penso que podemos aventar um cenário onde o uso da máscara será obrigatório", explicou Miguel Albuquerque.

O governante indicou que a maioria das máscaras, que podem ser reutilizadas, está a ser fabricada na região autónoma, sendo que as autoridades vão também distribuir um vídeo com indicações sobre os materiais e o modo de confeção.

O executivo madeirense conta, por outro lado, receber na próxima semana um lote de 10 mil testes de diagnóstico da covid-19, que é parte de uma encomenda de 100 mil testes feita nos Estados Unidos, no valor de 1,2 milhões de euros.

O Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASAÚDE) atualizou hoje para 48 o número de casos de infeção pelo novo coronavírus no arquipélago, mais um do que no domingo. O número inclui um doente já recuperado.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 70 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 311 mortes, mais 16 do que na véspera (+5,4%), e 11.730 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 452 em relação a domingo (+4%).