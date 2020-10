Madeira com seis novos casos de Covid-19

A Madeira registou nas últimas 24 horas seis novos casos positivos de covid-19, todos importados, contabilizando 87 infeções ativas e um total cumulativo de 263 casos confirmados no arquipélago, anunciou hoje a autoridade regional de Saúde.

"Hoje há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a Madeira passa a contabilizar 263 casos confirmados de covid-19 no território regional", pode ler-se no boletim epidemiológico diário divulgado pelo Instituto de Administração da Saúde (IASaúde).

Esta autoridade salienta que os novos casos são "importados, sendo dois provenientes da Venezuela, dois da Polónia, um de França e um de Lisboa e Vale do Tejo".

Com estas novas situações, a Madeira regista atualmente "87 casos ativos, dos quais 78 são importados, identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e nove de transmissão local".

O IASaúde adianta que estão em estudo outras "16 novas situações" pelas autoridades de saúde insulares, complementando que foram "todas identificadas na operação de rastreio implementada no aeroporto da Madeira" e que decorrem "as investigações epidemiológicas".

Dos casos ativos, 51 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira, 35 em alojamento próprio, encontrando-se um internado na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

O instituto salienta que "há dois novos casos recuperados", totalizando neste momento 176 as pessoas que conseguiram ultrapassar a infeção.

"À data, 18.423 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafe', estando 8.388 destas em vigilância ativa", acrescenta.

Até hoje, foram contabilizadas na Madeira 1.723 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

Sobre a realização de análises para despiste, até ao final de quarta-feira o laboratório do Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) processou 124.224 amostras para teste de PCR.

Na operação de rastreio montada para avaliar a situação dos viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, a Madeira reúne "um total cumulativo de 77.427 colheitas para teste à covid-19 até às 18:00 de hoje", conclui.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e sete mil mortos e mais de 36,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.050 pessoas dos 82.534 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.