Rui Costa, advogado e deputado independente da Câmara Municipal de Lisboa, é candidato a preencher a vaga deixada pela morte do socialista António Arnaut.

O ex-deputado municipal de Lisboa pelo Bloco de Esquerda Rui Costa apresentou a sua proposta para o Grande Tribunal Maçónico, a fim de preencher a vaga deixada pela morte de António Manuel Arnaut, que morreu em abril do ano passado.



O atual deputado independente, numa carta endereçada ao "Poderoso Presidente da Grande Dieta do Grande Oriente Lusitano" Fernando Cabecinha, enviou a sua prancha de candidatura ao Grande Tribunal Maçónico a 3 de maio de 2018. Na carta, lembrava que era necessário proceder à eleição de um membro "para substituir a vaga deixada pela partida de António Arnaut "para o Oriente Eterno" e que se apresentava para ocupar esse lugar.



Entre os motivos que avançava para considerar ser meritório do lugar destacava a sua "formação jurídica profana", bem como "a independência e fraterna frontalidade" que dizia ser reconhecida pelos seus "Queridos Irmãos".



O advogado de formação elencava depois os aspetos do seu pensamento que considerava mais importantes para ser tido como um candidato digno a ser escolhido para a vaga no Grande Tribunal Maçónico.



Rui Costa termina a missiva para Fernando Cabecinha, o presidente da EMEL, empresa para a qual Rui Costa foi trabalhar depois de abandonar o Bloco de Esquerda, escrevendo: "Assim, rogo-te fraternalmente que procedas à divulgação desta minha prancha pelas Respeitáveis Lojas do Grande Oriente Lusitano".



O deputado municipal Rui Costa foi contratado para a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa pouco tempo depois de ter cortado as ligações com o Bloco de Esquerda. Luís Natal Marques, presidente da EMEL, foi candidato à Grande Dieta, o parlamento maçónico, do Grande Oriente Lusitano (GOL). O seu adversário foi Fernando Cabecinha que já ocupou o cargo de presidente da Grande Dieta e que trabalhou com o atual grão-mestre Fernando Lima.



A liderança da Grande Dieta acabou por ficar a cargo de Fernando Cabecinha.



Rui Costa foi um ativo militante socialista, tendo saído das fileiras do partido com a chegada de José Sócrates À liderança do PS. Na altura filiou-se no Bloco de Esquerda.



O atual grão-mestre Fernando Lima foi reeleito para um terceiro mandato a 4 de julho de 2017 com mais de 52%, numa segunda volta disputada com o politólogo José Adelino Maltez.