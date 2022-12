Sindicato ataca Lucília Gago por ter aberto processos contra magistrados

A procuradora-geral da República ordenou a instauração de um processo especial de averiguação sobre a atuação do magistrado do Ministério Público (MP) que constituiu como arguida Luísa Salgueiro, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, no âmbito da "Operação Teia". Pouco tempo depois, anunciou mais um processo de averiguações, desta feita ao procurador que acompanhou as últimas buscas à casa do ex-ministro Manuel Pinho. Agora, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) pronunciou-se e não poupou críticas a Lucília Gago.