José Luís Carneiro disse a Montenegro que autoridade de Luís Neves"está fragilizada"

"Os factos fragilizam a autoridade política do titular da Administração Interna, que tem a direção das forças de aplicação da lei", disse José Luís Carneiro.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, transmitiu ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que a autoridade política do ministro da Administração Interna, Luís Neves, "está fragilizada" e que ambos devem avaliar as condições do governante para continuar no Governo.



José Luís Carneiro, líder do Partido Socialista ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Transmiti que, no meu entender, a autoridade política do ministro da Administração Interna está fragilizada. Os factos fragilizam a autoridade política do titular da Administração Interna, que tem a direção das forças de aplicação da lei", disse José Luís Carneiro.

O líder do PS falava aos jornalistas, na sede nacional do PS, em Lisboa, depois de se ter encontrado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, na residência oficial de São Bento, para pedir esclarecimentos sobre as polémicas a envolver o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e minutos antes da conferência de imprensa do governante, agendada para as 18:00.

O secretário-geral socialista afirmou que não o PS não pede a demissão de ministros, por ser uma competência do líder do Governo, mas considerou que "deve ser feita uma avaliação rigorosa por parte do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna sobre as condições ou não para o exercício das funções políticas".