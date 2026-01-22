Sócrates apresenta queixa da justiça portuguesa à ONU

Principal arguido da Operação Marquês acusou o tribunal de "violência" e criticou o prazo de 10 dias que lhe foi dado para arranjar uma defesa.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates anunciou esta quinta-feira (22) que apresentou uma queixa contra a justiça portuguesa junto do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), avança a SIC Notícias.



José Sócrates na quinta sessão de julgamento RODRIGO ANTUNES/LUSA

Numa conferência de imprensa, a partir de Bruxelas, o principal arguido da Operação Marquês começou por recordar que o seu advogado, Pedro Delille, renunciou ao cargo, "por ter considerado que a sua própria presença estava a afetar" a sua defesa e criticou o facto de ter recebido apenas 10 dias para arranjar um outro advogado - por considerar que o tempo estipulado é insuficiente para uma análise adequada dos documentos. Ao recusar a nomeação da advogada oficiosa, acusou o tribunal português de "violência".

Para sexta-feira, o antigo primeiro-ministro prometeu ainda apresentar mais documentos ao Tribunal Europeus dos Direitos do Homem - onde em julho do ano passado já havia apresentado uma outra queixa contra o Estado português. Na altura, Sócrates insistiu que o julgamento era "ilegal".