O "estado do PSD é mau, preocupante e irreversível", considerou Luís Montenegro. Está a ser apresentada a sua candidatura à liderança do PSD.

Luís Montenegro está a apresentar a sua candidatura à liderança do PSD no CCB, em Lisboa. O antigo líder parlamentar dos sociais-democratas defende que passado um ano após a eleição de Rui Rio, "o estado do PSD é mau, preocupante e irreversível. Ele prometeu fazer do PSD alternativa ao Governo, falhou. Ao fim de um ano, nao se reconhece um projecto, uma estratégia, um posicionamento, enquanto os portugueses assistem ao desfile de António Costa em senda obsessiva para ganhar pela primeira vez umas eleições. Não há uma crítica de Rui Rio a Costa. Ha complacência e condescendência. Esta estratégia colocou o PSD como muleta do PS e Rio como bengala de Costa", lamenta Montenegro.



"O dr. Rui Rio prometeu unir o PSD, falhou e além de falhar foi instigador do confronto interno, hostilizando o quadro e estruturas do PSD a dividir bons e maus, o que é inadmissível e contrário aos princípios de liderança. Prometeu fazer o PSD subir, falhou. Nunca foram tão baixas e tão más. As intenções de voto na casa dos 20% não existiam há um ano e há várias dezenas de anos. Com Rio em vez de ganhar eleições, o PSD resignou-se e deitou a toalha ao chão. O PSD só quer encontrar justificações e explicações para a derrota que eles próprios anunciam", disse Montenegro.



Luís Montenegro tinha dito que não iria disputar a liderança do PSD, pelo menos antes das eleições de 2019, mas tinha também avisado que se decidisse fazê-lo não pediria licença a ninguém. Garantiu não ter pedido e, agora, desafia o presidente social-democrata a marcar eleições diretas para a presidência do partido e a ele próprio a apresentar uma candidatura.



Apesar de ser favorável ao cumprimento integral dos mandatos, o ex-lider parlamentar justifica a importância de remover Rio da chefia dos sociais-democratas para evitar o caminho em curso para a "irrelevância".

"Estou disponível para me candidatar de imediato à liderança do PSD e convido o doutor Rui Rio a marcar já eleições diretas e a apresentar a sua própria candidatura." Ante a possibilidade de Rio optar por não aceitar o desafio, Luís Montenegro pede-lhe que, "se tem mesmo o PSD à frente de tudo, mostre coragem e não hesite em marcar eleições internas".

"Não tenha medo do confronto, não se refugie em questões formais", atirou numa alusão à possibilidade de o atual líder preferir esperar que os críticos e opositores tentem, através dos meios previstos nos estatutos do partido, partir para a convocação de um Conselho Nacional extraordinário a fim de destituir Rio e agendar diretas.



Montenegro afiança que o que o move não é "um combate a pessoas mas um confronto de duas estratégias: de um lado o doutor Rui Rio e a estratégia de um PSD perdedor (...) do outro a estratégia de um PSD grande, ganhador, com vocação maioritária, autónomo do PS e crítico de António Costa".