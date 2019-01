O presidente do PSD, Rui Rio , e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , vão reunir-se, esta sexta-feira, no Porto. De acordo com a TVI, o encontro começa às 19h30 e vai ter lugar no hotel Sheraton.A reunião acontece num período de turbulência interna dos sociais-democratas. Esta sexta-feira, o antigo líder parlamentar Luís Montenegro anunciou a sua candidatura à liderança do PSD, justificando a decisão a meio do mandato de Rio com uma "grave e brutal" alteração de circunstâncias, defendendo ser necessário salvar o partido "do abismo" e prometendo "um tempo de esperança".

Numa declaração no Centro Cultural de Belém, o antigo líder parlamentar social-democrata recordou ter sempre defendido que "os mandatos devem ir até ao fim", acrescentando que mantém essa posição "em circunstâncias normais". "Mas já não estamos a viver uma situação normal. Houve uma brutal e grave alteração de circunstâncias em relação à eleição de há um ano (...) É preciso e urgente mudar este estado de coisas, é preciso salvar o PSD do caminho para o abismo em que ele está mergulhado", justificou.