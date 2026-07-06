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Luís Montenegro falha jornadas parlamentares do PSD para ir a Dallas ver a seleção

Diogo Barreto
Diogo Barreto 15:53
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O primeiro-ministro segue depois para a Turquia para a cimeira da NATO que decorre até quarta-feira.

O primeiro-ministro Luís Montenegro está em Dallas, no Texas, a assistir ao duelo entre Portugal e Espanha no mundial de futebol, confirmou o gabinete do primeiro-ministro, faltando assim à abertura das jornadas parlamentares do PSD que se iniciam esta segunda-feira à tarde, em Cascais, e que deviam contar com o chefe do Governo a fazer a abertura. Esta terça e quarta-feira, Montenegro estará na cimeira da NATO, voltando a não estar presente nas jornadas.

Luís Montenegro no Mundial
Luís Montenegro no Mundial MIGUEL A. LOPES/LUSA

Luís Montenegro já assistiu ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, e ao último contra a Croácia, que decorreu em Toronto, Canadá.

Esta última presença foi criticada pelo Chega e pela IL, que visaram o chefe do Governo por ter estado fora do país numa época crítica dos incêndios.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal no Mundial, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia, que terminou empatado a zero e realizou-se em Miami, também nos Estados Unidos.

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