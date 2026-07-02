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Já são conhecidas as jornadas de clássicos e dérbis da 1.ª Liga 2026/27

Record 19:58
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FC Porto joga em casa na primeira volta e Sporting recebe rivais na reta final.

Com o sorteio do calendário da 1.ª Liga 2026/27, os adeptos dos três grandes podem desde já começar a olhar para os históricos embates com os seus rivais na luta pelo título. O FC Porto irá receber Benfica e Sporting na primeira volta, ao passo que o Sporting recebe os rivais na reta final do campeonato. O Benfica irá receber os leões na 16.ª jornada e fará o mesmo em relação aos dragões na 24.ª ronda.

Samu lesionou-se no clássico FC Porto-Sporting, com alarme no Dragão
Samu lesionou-se no clássico FC Porto-Sporting, com alarme no Dragão Tony Dias/Movephoto

Eis os jogos:

7ª jor. FC Porto x Benfica (20/9/26)

12ª jor. FC Porto x Sporting (29/11/2026)

16ª jor. Benfica x Sporting (27/12/26)

24ª jor. Benfica x FC Porto (28/2/2027)

29ª jor. Sporting x FC Porto (11/4/2027)

33ª jor. Sporting x Benfica (9/5/2027)

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