Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Exames em branco ou desaparecidos. Caos na correção das provas afeta alunos e famílias

Luana Augusto
Luana Augusto 15:23
Adicione como fonte preferencial no Google

Problemas na plataforma de correção dos exames fizeram adiar o calendário escolar e deixaram famílias com férias canceladas e alunos em suspenso. Com o sistema agora em manutenção, Filinto Lima acredita que o objetivo é "resolver os constrangimentos", mas admite que incerteza continua a marcar o processo.

O caos que se gerou em torno do novo sistema digital de correção dos exames nacionais está instalado e até já provocou o adiamento da divulgação das notas. Entre os casos relatados, há situações insólitas, como professores reformados ou até mesmo mortos a serem convocados para corrigir os exames nacionais deste ano. Ao mesmo tempo, há também "centenas" de docentes que não conseguem aceder aos exames ou outros que se deparam com provas incompletas ou totalmente em branco - falhas estas que foram atribuídas ao sistema de correção que este ano passou a ser digital. O STOP (Sindicato de Todos os Profissionais da Educação) entretanto já descreveu o cenário como "caricato, a roçar no ridículo".

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Parto em casa Casa Branca Cá Por Casa Nova casa Iniciativa Liberal CHEGA Bloco de Esquerda Fernando Alexandre André Ventura
Artigos Relacionados
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Exames em branco ou desaparecidos. Caos na correção das provas afeta alunos e famílias