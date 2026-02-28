Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 16:26

Apoiantes do regime iraniano manifestam-se em Teerão contra ataques dos EUA e Israel

Centenas de apoiantes do governo iraniano concentraram-se nas ruas de Teerão para protestar contra os ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e por Israel, numa demonstração de apoio ao regime em plena escalada do conflito no Médio Oriente.

