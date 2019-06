As autoridades estão desde as 05h00 da madrugada desta quinta-feira a realizar buscas por um jovem, na casa dos 20 anos, que foi visto por testemunhas a desaparecer no rio Tejo, na zona entre a discoteca Urban Beach e o Cais do Sodré.

O alerta foi dado por essa hora, confirmou ao CM o capitão do Porto de Lisboa, comandante Coelho Gil, que mantém uma embarcação a realizar buscas na área. "É uma zona de fortes correntes", explicou.