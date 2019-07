A mesma fonte adianta que os novos manuais chegam apenas para o ano letivo de 2022/2023 -o terceiro ano é o primeiro a sofrer alterações, logo a seguir mudam os manuais do quarto ano, em 2024/25 há alterações no primeiro ano e, por fim, mudam os do segundo ano em 2025/26. A vigência dos livros muda ao mesmo tempo para todas as disciplinas, independentemente das editoras que os produzem."Todos os manuais têm que ser concebidos de forma a poderem ser plenamente usados pelos alunos, sem que isso impeça a sua reatualização", avança o Ministério da Educação , garantindo que caso os livros escolares "de alguma editora não obtenham a menção de certificado, a escola não os poderá adotar".