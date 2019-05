Nas últimas semanas, creceu a expectativa à volta da eleição de Rui Tavares, cabeça de lista do "Livre", para o Parlamento Europeu. Porém, as primeiras projecções deixaram os militantes completamente desanimados na sede de campanha. Aos jornalistas, Joacine Moreira afirmou desiludida por não ter sido eleito "o homem mais bem preparado para nos representar na União Europeia".As sondagens da RTP dão uma vitória clara ao PS e em segundo lugar surge o PSD, com um resultado mais modesto. O PAN é a grande surpresa da noite com as sondagens a dar um resultado que permite a eleição de pelo menos um eurodeputado.Ana Catarina Mendes, na sede do PS declarou uma clara vitória do PS e do candidato, Pedro Marques, dizendo que o resultado é uma representação do trabalho que o PS tem vindo a desenvolver nos últimos anos. A socialista diz que se verificou "uma derrota da direita" nestas eleições.Europeias: Palmas e alegria no hotel Altis após projeções darem vitória ao PS. As primeiras projeções aos resultados eleitorais divulgadas geraram palmas e um ambiente efusivo por parte dos militantes que assistiam à abertura dos telejornais, numa sala do hotel onde o PS instalou o seu "quartel-general", avança a agência Lusa.O PSD já concedeu a vitória ao PS, através do secretário-geral José Silvano, que diz que o partido vai ficar atenta aos resultados até ao final da noite. As projeções televisivas foram recebidas em silêncio na sala prevista para as declarações à imprensa, onde estavam apenas dirigentes locais e poucos deputados.O CDS-PP, um dos grandes derrotados da noite, a confiar nas sondagens, recebeu os resultados em silêncio, na sede nacional, em Lisboa. Às 20:00, quando RTP e SIC anuciaram as suas projeções, estavam menos de uma dezena de militantes e apoiantes na sala onde habitualmente se realizam as conferências de imprensa.