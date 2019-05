"O corpo já foi retirado e ainda se encontra no local", mas vai ser levado para os serviços de medicina legal do Hospital de Beja, acrescentou a fonte.



Contactado pela Lusa, o Comando Territorial de Beja da GNR confirmou o resultado das buscas, adiantando que a vítima mortal tem "34 anos".



O homem que morreu estava à pesca no rio Ardila, com outro homem da mesma nacionalidade estrangeira, na zona de Defesa de São Brás.



O alerta para o seu desaparecimento foi comunicado aos bombeiros às 12:44, tendo sido iniciada uma operação de buscas, disse o CDOS.



Os "dois cidadãos de nacionalidade estrangeira" estavam "à pesca" quando "um deles foi para dentro de água e, sem que conheçamos a razão, desapareceu no rio", referiu à Lusa a GNR.



As buscas, até ser encontrado o corpo, mobilizaram um total de 25 operacionais, apoiados por 12 veículos e uma embarcação, entre meios dos bombeiros, Força Especial de Emergência e Proteção Civil, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica, indicou o CDOS.

