As projeções não dão qualquer eurodeputado para o Basta, aliança formada pelo Chega, Partido Popular Monárquico, Partido Pró-Vida e o movimento Democracia 21. Sem André Ventura à vista na sede da coligação, foi o líder do PPV Manuel Matias que deu a primeira reação: "Calma, muita calma... Isto vai ser uma reviravolta como na Taça de Portugal. Vamos eleger um eurodeputado", disse à SÁBADO enquanto a SIC divulgava a primeira projeção.





Apesar da esperança do líder do PPV, as primeiras projeções televisivas foram recebidas com algum desanimo. Quem agitava as bandeiras monárquicas, a mais presente nesta sede, deixou de o fazer.Para Matias, a abstenção é um "claro sinal de protesto do povo português". De acordo com as projeções televisivas, as eleições para o Parlamento Europeu tiveram uma taxa de abstenção entre 65% e 70,5%. A sondagem da RTP/Universidade Católica aponta para uma taxa de abstenção entre 65% e 70%, enquanto a projeção da SIC situa a taxa de abstenção entre 66,5% e 70,5% e segundo a Eurosondagem a taxa de abstenção ficará entre os 66% e os 69,8.

Além de Manuel Matias, também Gonçalo da Câmara Pereira, líder do PPM, está na sede, "entre o povo". Já André Ventura, do Chega, e Sofia Ferreira, do Democracia 21, estão longe dos olhos do público, noutra divisão da sede.



Eis as primeiras projeções:

RTP/Universidade Católica



PS – 30 a 34% (8 a 9 deputados)

PSD – 20 a 24% (5 a 6 deputados)

Bloco – 9 a 12% (2 a 3 deputadas)

CDU – 5 a 7% (1 a 2 deputados)

PAN – 4 a 6% (1 deputado)



SIC/JFK-ISCTE



PS — 30,9 a 34,9% (8 a 9 deputados)

PSD – 21,8 a 25, 8% (6 a 7 deputados)

CDS – 4,7 a 7,3% (1 a 2 deputados)

Bloco – 8,5 a 11,5% (2 a 3 deputados)

CDU – 5,3 a 8,3% (1 a 2 deputados)

PAN – 4,7 a 7,3% (1 a 2 deputados)