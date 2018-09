Um manual do 1º ano de escolaridade está a provocar indignação nas redes sociais pelo aparente esquecimento de englobar todas as uniões de sexo em exercícios para crianças. No livro da Porto Editora "Top 1", da disciplina de Estudo do Meio, surge no capítulo "À descoberta dos outros e das instituições" uma tarefa que pede ao aluno que escolha, entre várias imagens de famílias, aquela que se parece mais com a sua. Só há um problema: nenhuma delas é homoparental.

O episódio foi relatado nas redes sociais, onde Natacha Margarido mostra uma imagem do exercício – este exibe nove fotografias com diferentes situações, desde um pai e mãe com vários filhos a pai ou mãe solteiros. "Existem vários tipos de famílias. Assinala a que mais se parece com a tua:", enuncia o exercício. Mas em nenhuma delas aparece uma família homoparental, ou seja, que envolva uma pessoa ou um casal homossexual.





A mãe, natural de Setúbal, revela à TVI que a sua filha prepara-se para frequentar o primeiro ano de escolaridade e que, não fazendo parte de uma família homoparental, não se revê na sua exclusão.