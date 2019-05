A medida para combater a homofobia foi aprovada por unanimidade pelo CDP-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios há uma semana. Autarca da junta explica que a iniciativa não se pode realizar por ser ilegal.

A ideia marcada para dia 17 de maio de pintar as passadeiras da avenida Almirante Reis com as cores da bandeira LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo), de forma a assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, já não vai para a frente, noticia o i. A medida foi cancelada por uma razão simples: é ilegal.

A proposta realizada por dois representantes do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios foi aprovada na junta na segunda-feira e desde logo causou polémica. Sobre a não realização da medida, a autarca socialista Margarida Martins explicou de forma sucinta os seus motivos: "é ilegal. Não podemos", disse, informando que as sinalizações rodoviárias, por lei, têm de estar pintadas de branco.

Sobre o facto de a proposta ter sido aprovada na segunda-feira, Margarida Martins resumiu que "não se pensou no assunto", acrescentando que será criada uma criada uma medida de sensibilização no mesmo local com moldes ainda por definir.





Margarida Martins dirigiu-se às críticas que a ideia levantou, até mesmo dentro do bloco centrista. "É uma polémica fora do seu tempo. Há polémica por uma passadeira quando nós vamos ter um centro LGBT e um centro da diversidade? Quando o próprio CDS aprovou o centro LGBT?", questiona, argumentando sobre as acusações de gastos excessivos de fundos públicos que "se isto fosse desperdício então não se fazia nada na cidade por causa nenhuma".

Dentro do próprio partido, as reações dividiram-se: Abel Matos Santos, líder da fação do CDS Tendência Esperança em Movimento (TEM), rejeitou a proposta, caracterizando o CDS como "populista, irresponsável e patético". "A inclusão não se faz gastando dinheiro e recursos escassos a pintar passadeiras com cores LGBT, o que é ilegal e perigoso", escreveu no Facebook.

Também o vereador do CDS-PP na Câmara de Lisboa, João Gonçalves, não subscreveu a proposta.





Em duas publicações na rede social referida, o CDS de Arroios teve de justificar a sua posição. Na primeira, o partido afirmou que "confundir a afirmação da não discriminação de pessoas com a defesa de uma ideologia de género é característico de alguma Esquerda". Com os comentários negativos a aumentarem, na quarta-feira escreveu um segundo post onde rejeitava "em absoluto qualquer tentativa de colagem a uma posição oficial do CDS em Lisboa ou Nacional" e frisou que a recomendação "foi mal compreendida, já que foi alvo de uma colagem à ideologia de género".