D. Afonso Henriques usava saia, lembra Câmara de Lisboa

A Câmara Municipal de Lisboa partilhou um tweet este sábado com a imagem de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e a legenda: "Homens de saias? Temos. Desde tempos imemoriais."





A estátua fotografada tem 2,80 metros de altura e é da autoria de Leopoldo de Almeida, que a executou entre 1946 e 1950. Foi deslocada dos Paços do Concelho para o Campo Grande, em Lisboa, em 1997.





O tweet surgiu no dia 26, um dia depois do começo dos trabalhos parlamentares após as eleições de 6 de outubro. Nesse dia, nas redes sociais foi discutido o vestuário utilizado por Rafael Esteves Martins, assessor do partido Livre e da deputada Joacine Katar Moreira. Ao Diário de Notícias, o assessor frisou: "Não tenho que fazer comentários sobre as minhas escolhas. As escolhas sobre o que visto são minhas e eu não respondo pelas minhas escolhas que estão dentro da lei."



Esteves Martins tem 31 anos e é doutorando em Literatura na Universidade de Oxford, Reino Unido, onde também era Leitor de Português.