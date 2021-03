Lisboa passa a usar critério da idade para vacinar contra covid-19

Equipa que coordena o plano de vacinação contra a covid-19 forçou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a começar a vacinar idosos com mais de 80 anos e doentes de risco com mais de 50 anos usando o critério da idade. Esta era a única ARS do país em que a chamada para a vacinação era feita de forma automática e aleatória, revela o jornal Público.



Vacinação Portugal Covid-19 Reuters