A realização de uma sessão de debate sobre igualdade de género e sensibilização para diferentes orientações sexuais, no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania, causou polémica numa escola básica do Barreiro. Tudo porque a direção da EB 2/3 Quinta da Lomba enviou para os encarregados de educação uma ficha de autorização para que as crianças pudessem participar no encontro que se realizou no auditório da escola, mas onde também era indicado que a sessão tinha um custo de 0,50 euros por aluno.

Segundo o Sol, o documento referia que o valor recolhido revertia a favor da associação LGBTI que organizou o debate – e que o jornal apurou ser a rede Ex Aqueo. O pedido de donativo indignou familiares de alunos e levou a que fosse questionado dentro do agrupamento escolar. Ainda que diga que a redação da ficha foi "infeliz", a coordenadora da escola garantiu que o pagamento não foi o que mais problemas causou, até porque o mesmo era facultativo e houve, inclusive, alunos que não participaram por questões ideológicas e religiosas. "Houve pessoas que não concordaram com o tema da sessão, que não deixaram o educando assistir não pela questão do pagamento, mas pelo tema em si e da associação em si e das pessoas que vinham". Ao mesmo jornal, fontes do setor explicaram que, apesar de não haver legislação específica, as escolas não podem cobrar as deslocações de oradores ou pedir donativos para associações.