Depois de noite de caos e chuva intensa, Lisboa está a voltar à normalidade

Depois de um final de tarde e noite de chuva intensa, nesta manhã de quinta-feira ainda são feitas as contas aos estragos. Carlos Moedas deu uma conferência de imprensa onde falou das "mais de 300 ocorrências" na cidade.







Twitter

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Apesar de todas as ocorrências a polícia municipal, os bombeiros sapadores, os bombeiros voluntários e a proteção civil estiveram a trabalhar toda a noite e "Lisboa está a voltar à normalidade".Segundo Carlos Moedas as zonas mais afetadas foram "as mesmas de sempre": "Baixa, Campo Pequeno, Campo Grade, Avenida 24 e julho e o Lumiar".Neste momento ainda não for possível contabilizar os danos materiais causados pelos "80 milímetros de chuva". No entanto sabe-se que "foram resgatadas 14 pessoas".O presidente da Câmara de Lisboa refere que este tipo de fenómenos deixa claro que as alterações climáticas são reais e estes problemas não se resolvem "de um dia para o outro". Também no dia de quarta-feira foi aprovado o orçamento que permite "a construção do túnel de drenagem a partir de março". Este túnel estar é terminado em 2025 e terá a capacidade de escoar a água da cidade para o subsolo.Carlos Moedas deixa ainda um pedido aos lisboetas: que "nunca arrisquem", pois qualquer túnel que tenha água pode se tornar muito perigoso e a subida das águas pode ser muito rápida. Exemplifica ainda que o túnel do campo grande chegou a tornar-se uma "piscina com 3 metros de profundidade".Relativamente ao tardio aviso do IPMA o presidente da Câmara refere que a proteção civil foi "pela primeira vez" capaz de se antecipar e de começar a atuar antes que o aviso vermelho fosse dado. A Proteção Civil afirmou ainda que esse aviso só chegou às 22:46, momento em que Lisboa já se encontrava sob uma chuva bastante intensa e com várias ocorrências.