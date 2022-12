Lisboa debaixo chuva. Câmara pede à população para não sair à rua

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O mau tempo está a afetar todo o País e a forte precipitação está a causar estragos em todo o território nacional. Na noite desta quarta-feira, a Câmara Municipal de Lisboa enviou mesmo um comunicado onde "apela à população para não sair à rua".





A carregar o vídeo ... Chuva forte em Lisboa

A carregar o vídeo ... Inundações no Fonte Nova, em Benfica

Na Praceta José Régio, em Massamá, a chuva já provocou grandes inundações e há garagens em que o nível da água já chegou a meio das paredes. O Restaurante Dona Maria, em Lisboa, encontra-se completamente inundado.Fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Lisboa (CDOS) confirmou aoa existência de muitas inundações.A Proteção Civil reforçou esta quarta-feira os avisos à população devido à chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se vai sentir até sexta-feira à noite em todo o país, com especial incidência no centro e Sul.Também no Restaurante Paco na Avenida de Roma, em Lisboa, a chuva fez prejuízos.

Em Algés, Oeiras, as ruas ficaram completamente inundadas.