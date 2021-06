Portugal vai ultrapassar linha vermelha de casos daqui a menos de duas semanas

Ao ritmo a que Portugal está a confirmar novos casos de Covid-19, a linha vermelha de 120 casos por 100 mil habitantes será ultrapassada dentro de menos de 15 dias. Este limite de incidência já foi ultrapassado em Lisboa e Vale do Tejo e o resto do país deve acompanhar a tendência, assim como a região do Algarve.



Segundo o relatório das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e da Direção-Geral da Saúde (DGS), o nível de incidência atual foi de 105 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, com tendência crescente.



O valor do R(t) está já nos 1,14 a nível nacional, também com tendência crescente, e com uma situação preocupante na região de Lisboa e Vale do Tejo, que apresenta um R de 1,20.