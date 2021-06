Incidência em Portugal é a maior desde que começou o desconfinamento

A incidência da infeções com o novo coronavírus em Portugal registou esta sexta-feira o maior valor dos últimos três meses, ultrapassando os 100 casos por 100 mil habitantes. Para encontrar um valor de incidência maior é preciso recuar ao dia em que foi apresentado o plano de desconfinamento: 11 de março.



O índice de transmissibilidade do vírus da Covid-19 também voltou a aumentar e é agora de 1,14 - o seu valor mais alto desde 20 de janeiro.







De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a taxa de incidência a 14 dias subiu para 100,2, tanto no valor nacional como no respeitante apenas a Portugal continental, enquanto o R(t) em Portugal continental subiu de 1,13 para 1,15.