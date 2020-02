Lisboa e Porto já têm mais motoristas de Uber que taxistas

Lisboa e Porto já têm mais motoristas de serviços como a Uber ou Kapten do que taxistas. De acordo com números do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) à TSF, a população de taxistas continua a ser maior do que a de motoristas de Transportes de Passageiros em Viaturas Ligeiras Descaracterizados (TVDE) - 25.677 contra 23.167-, mas o cenário inverte-se nas duas maiores cidades do país.





Na capital, estão concentrados mais de metade dos motoristas TVDE: são mais de 12 mil - número superior aos 9.427 motoristas com certificados para conduzir táxi. No Porto a situação é semelhante, com 3.927 motoristas TVDE contra 3,322 motoristas de táxi. De acordo com o IMT, existem sete operadoras de plataformas de TVDE certificadas em Portugal: Bolt, Cabify, Kapten, Its my ride, Vemja, Biguride e Bora.