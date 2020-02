Rede de pirataria roubou mais de um milhão de contas bancárias

Uma rede de piratas informáticos terá conseguido mais de um milhão de euros de dezenas de contas bancárias através do método de phishing - furto de dados bancários e pessoais. De acordo com o Jornal de Notícias, o Ministério Público de Braga tem já 55 arguidos suspeitos de fraude no caso que está em investigação, alguns dos quais cidadãos brasileiros.

O método passava por enviar falsos emails de bancos, sobretudo do Montepio, enganando depois os clientes que davam os seus dados - ficando sem os depósitos. O primeiro ataque conhecido foi em agosto de 2013, com o esquema a ter-se prolongado até 2018.