Uber passa a incluir transportes públicos na aplicação em Lisboa

A Uber passou esta terça-feira a disponibilizar informação sobre os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa na sua aplicação.





Em comunicado, a plataforma eletrónica adianta que a informação em tempo real vai incluir opções como comboio, metro, barcos, ferries, elétricos e autocarros, sendo que este passo "faz parte da estratégia da empresa em se tornar a aplicação de mobilidade com todas as opções".Na primeira fase deste projeto, 50% dos utilizadores de Lisboa vão poder consultar em tempo real todas as soluções de mobilidade integrada da capital.Segundo explica, para terem acesso a esta opção na aplicação os utilizadores devem, ao inserir o destino, escolher a opção transportes públicos e verão em tempo real a estimativa de preços e o planeamento da viagem passo a passo, juntando ainda outras opções como Uber X, Uber Green ou bicicletas Jump.

"No ano que em Lisboa é a capital Verde Europeia, integrar a informação dos transportes públicos é mais um passo decisivo para criamos uma alternativa real ao carro próprio", refere Manuel Pina, diretor-geral da Uber em Portugal, citado no comunicado.

Já Miguel Gaspar, vereador da mobilidade da Câmara de Lisboa, refere, citado na mesma nota, que "há um ‘modo de transporte’ que ganha cada vez maior relevância, que é o telemóvel. Hoje já é possível aceder a um automóvel ou a uma mota partilhada, solicitar um TVDE ou um táxi, ou desbloquear uma bicicleta ou trotineta a partir da palma da mão".

A Uber serve atualmente utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como no Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e Madeira. Desde a chegada da Uber a Portugal, em 2014, já foram realizados mais de 2,5 milhões de downloads da aplicação.