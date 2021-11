Lisboa abre o maior centro de vacinação do País, mas encerra três

A cidade de Lisboa vai ter, a partir do primeiro dia de dezembro, o maior centro de vacinação do País, com capacidade para vacinar seis mil pessoas por dia. À SÁBADO, a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo explicou que na sequência da abertura deste novo espaço, no pavilhão 4 da FIL, no Parque das Nações, serão encerrados três centros de vacinação - o da Cidade Universitária, o da Escola Politécnica e o dos Serviços Sociais.