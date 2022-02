Lisboa pagou mais de 18 milhões em testagem e vacinação

Representa 12% do total de gastos com Covid-19 pela câmara. Ainda que autarquia divulgue valores, contratos não estão disponíveis no Base.

Lisboa pagou até ao momento mais de 18 milhões de euros para as campanhas de vacinação contra a Covid-19 (2,3 milhões com contratação de enfermeiros e 1,8 milhões com logística e branding dos centros) e de testagem.



Segundo dados fornecidos pela Câmara municipal à SÁBADO, a grande fatia desse orçamento foi despendido em testes antigénio (13,99 milhões de euros), graças aos dois contratos assinados com a Farminvest, a empresa da Associação Nacional de Farmácias (mais de 8,9 milhões de euros, segundo os dois contratos de 28 de junho de 2021 e de 19 de janeiro último e que estão referidos no portal Base, ainda que sem o contrato em si, como é obrigatório).



Ora, só o contrado de junho de 2021 (5,7 milhões) é quase semelhante ao valor apurado pela Direção Geral de Orçamento com gastos com testagem pela administração local no seu todo: 6,6 milhões de euros.