Governo vai pedir vacina e teste negativo à covid-19 para alguns eventos

O primeiro-ministro, António Costa, está a ouvir os partidos sobre as possíveis novas medidas para contenção da pandemia de covid-19. As audiências acontecem esta terça-feira e prosseguem amanhã. André Ventura, do Chega, à saída da reunião, disse que o Governo prepara exigência de duplo certificado (vacina e teste) em certas situações de maior risco.



Segundo André Ventura, o Chega transmitiu ao primeiro-ministro que Portugal não deve voltar ao confinamento de forma nenhuma, "geral, parcial ou setorial", nem fechar "estabelecimento ou setores". Mas entende que a nova vaga da pandemia vai obrigar a "reforçar algumas medidas de controlo e de segurança". O líder do partido de direita acredita que devido à situação política atual do país, as medidas devem ser "consensualizadas ao máximo" e que devem durar até fevereiro. Ventura lembrou que haverá um "novo quadro parlamentar" depois das eleições de 30 de janeiro e não quer que os novos deputados sejam confrontados com regras em que não participaram na discussão, acrescentando que o primeiro-ministro se mostrou recetivo.



O líder Chega disse ainda que "está em cima da mesa a exigência de certificados de vacinação ou recuperação para a frequência de determinados setores ou estabelecimentos, um controlo acrescido em eventos com maior exposição de risco", como os desportivos ou culturais e a frequência de discotecas e outros espaços de "diversão noturna". Nestes casos, poderá ser exigido, além de um certificado, a realização de um teste "até 48 horas antes".