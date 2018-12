Oito militares e um civil foram detidos. Um ministro abandonou o cargo. O caso remonta a Junho de 2017.

O que aconteceu em Tancos deu origem a demissões no Governo e a um megaprocesso judicial, que levou à detenção de oito militares e de um civil. Entretanto apensados em Novembro, a Procuradoria-Geral da República inicialmente abriu inquéritos autónomos pelo que aconteceu no dia 28 de Junho de 2017, quando assaltaram armamento militar dos paióis de Tancos, e quatro meses depois, quando alegadamente encenaram o reaparecimento do arsenal militar desaparecido.



Em causa estão crimes de suspeita dos crimes de associação criminosa, denegação de justiça,

prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, recetação, detenção de arma proibida e tráfico de armas.



O caso remonta a Junho de 2017. O Governo foi informado do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, que implicava o furto de dezenas de armas como granadas, explosivos de plástico e uma grande quantidade de munições. Poucos dias depois, o Ministério Público abriu inquérito e a então procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, anunciou que estavam em causa "suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo internacional". Além disso, anunciou que a Unidade Nacional Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária iria investigar o sucedido "com total colaboração institucional da Polícia Judiciária Militar".



Contudo, quatro meses depois, no dia 18 de Outubro, a Polícia Judiciária Militar anunciou que o armamento reapareceu na região da Chamusca, a 20 quilómetros de Tancos. A PJM disse ainda ter tido a colaboração de elementos do núcleo de investigação criminal da GNR de Loulé. Porém, nem tudo foi recuperado: de acordo com a listagem entregue ao Parlamento, desapareceu "1.450 munições de 9mm, um disparador de descompressão, duas granadas de gás lacrimogéneo, uma granada ofensiva, duas granadas ofensivas de corte para instrução, 20 cargas lineares de corte CCD20 e 15 cargas lineares de corte CCD30".



À medida que o inquérito avançava, mais o processo se complicava. No decorrer da investigação ao furto, uma equipa da Unidade de Contra-Terrorismo da PJ e os procuradores do DCIAP Vitor Magalhães, João Melo e Cláudia Oliveira Porto formaram a convicção de que elementos da PJM e da GNR de Loulé estavam envolvidos numa operação encenada para a recuperação das armas.



No dia 25 de Setembro de 2018, quase um ano depois, o Ministério Público desencadeou a Operação Húbris e deteve nove pessoas, entre as quais oito militares e um civil. Entre os arguidos está o então diretor-geral da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e o Major Vasco Brazão, chefe da equipa da Polícia Judiciária Militar que investigou o furto a Tancos.



O memorando que derrubou o ministro da Defesa

Vasco Brazão afirmava que tinha "bastante para dizer". Ouvido no Tribunal de Instrução Criminal, o arguido revelou ter enviado, em conjunto com o director da PJM, o coronel Luís Vieira, um memorando ao gabinete do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, a dar conhecimento da encenação da recuperação das armas furtadas nos paióis de Tancos.



Contudo, o coronel Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar (PJM), negou ter entregue ao chefe de gabinete do ministro da Defesa um memorando. Confirmou, no entanto, que houve uma reunião no Ministério da Defesa um dia depois da recuperação das armas - dia 19 de Outubro -, num encontro que teve como único propósito entregar ao ministro o relatório de piquete dessa noite e não o memorando mencionado pelo ex-porta-voz da PJM.



Em Outubro, a SÁBADO teve acesso ao memorando. Através do documento, conclui-se que a descoberta do armamento roubado foi encenada. Segundo o documento entregue em Novembro de 2017 pelo então director da PJM, coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, ex-porta-voz da PJM, o informador disponibilizou-se a entregar inicialmente "umas granadas" como prova de boa-fé. Se ao fim de alguns dias a PJM não "chamar a PJ", depois seria dada a localização do resto do material.



Dois dias depois da SÁBADO publicar o memorando, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, demitiu-se.