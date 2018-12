"Quero dizer com isto que a ANPC falhou e quero que isso seja apurado: as responsabilidades técnico-operacionais e as responsabilidades políticas de quem falhou em relação a esta situação", vincou.



Falando numa "confusão muito grande" na mobilização de meios, nomeadamente por parte das estruturas da ANPC, Jaime Marta Soares referiu que a investigação "tem de dizer a que horas transmitiram [o desaparecimento do helicóptero] para a autoridade, porque é que os CDOS do Porto, Braga e Vila Real não atenderam e porque é que demorou tanto a instalação".



"Certo é que, mesmo que o CODIS tivesse ido mais cedo -- uma hora, duas ou três antes --, não resolveria nada porque as pessoas tiveram morte imediata, logo que bateram", admitiu, vincando, contudo, que "não é uma questão disso", mas sim "de as coisas ficarem bem claras em relação à intervenção de cada um".



Em relação à intervenção dos bombeiros, das equipas do INEM e do GIPS, Jaime Marta Soares destacou o "grande trabalho das forças que estavam no terreno".



"Foi sempre feito num acesso complexo, difícil, num acesso que obrigou até a riscos da própria vida porque chovia torrencialmente e o terreno estava escorregadio", apontou.



E reforçou: "Fizemos [bombeiros] a nossa parte e, se houve falhas -- que entendemos que existiram -, temos de verificar o papel das estruturas da ANPC no meio de tudo isto".



A queda de um helicóptero do INEM, ao final da tarde de sábado, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causou a morte aos quatro ocupantes.



A bordo do aparelho seguiam dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.



O Governo determinou à Proteção Civil a abertura de um "inquérito técnico urgente" ao funcionamento dos mecanismos de reporte da ocorrência e de lançamento de alertas relativamente ao acidente com o helicóptero.



A avaliação preliminar dos destroços indica que a queda da aeronave aconteceu na sequência da colisão com uma antena emissora existente na zona, segundo o gabinete que investiga acidentes aéreos.



A aeronave em causa é uma Agusta A109S, operada pela empresa Babcock, e regressava à sua base, em Macedo de Cavaleiros, Bragança, após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo António, no Porto.



Nas declarações à Lusa, Jaime Marta Soares manifestou ainda os "sentidos pêsames aos familiares das vítimas", uma das quais, a enfermeira, tinha sido bombeira.



A Liga tem estado envolvida num conflito com o Governo após ter anunciado que iria deixar de participar na estrutura da ANPC.

