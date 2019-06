O líder da bancada do Partido Socialista, Carlos César, assumiu, esta quarta-feira, que a aprovação da Lei de Bases da Saúde pode passar por um acordo com o PSD e não com os elementos que têm permitido a maioria parlamentar, PCP, BE e Os Verdes. Durante o programa da TSF Almoços Grátis, o também presidente socialista foi mais longe assumindo a possibilidade do tema ter que passar para a próxima legislatura.

"O diálogo está aberto. Ninguém está excluído da negociação, especificamente em relação a este caso da Lei de Bases da Saúde. Há efetivamente uma divergência entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda", admitiu, acrescentando: "Esta é a meu ver uma lei melhor do que a que está em vigor. O PCP, o BE o PEV reconhecem também que esta lei é muito melhor do que a que está em vigor. Se partidos como o PCP, o Bloco, o PEV votarem contra esta lei inteira com a desculpa de que não estão de acordo com uma norma, entre 28 bases e 865 pontos têm de reconhecer que cometem um erro indesculpável e injustificável."