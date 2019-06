Numa altura em que os partidos procuram chegar a um consenso para aprovar a Nova Lei de Bases da Saúde, o ex-candidato à Presidência da República Paulo Morais deixou fortes críticas a alguns deputados, considerando uma "vergonha" a ligação dos mesmos aos privados do setor.

Numa publicação no Facebook, o membro da Frente Cívica e candidato a eurodeputado pelo partido Nós, Cidadãos!, questionou inclusive se nomes como António Sales, Fátima Ramos, Isabel Galriça Neto, entre outros, têm "legitimidade para votar (ou sequer discutir) livremente a Lei de Bases da Saúde?".

"INFORMO, COM VERGONHA ALHEIA [sic], que, na Comissão Parlamentar de Saúde, estão ligados a interesses privados os Deputados António Sales (PS, "Grupo Sanfil"), Fátima Ramos (PSD, "ADFP"), Isabel Galriça Neto (CDS, "LUZ Saúde"), Isaura Pedro (PSD, "Clínica Doutor Benjamim Pedro"), José António Silva (PSD , "João, Pedro & José António Silva"), Maria Antónia Almeida Santos (PS, "Fundação Renal Portuguesa"), Ricardo Baptista Leite (PSD, "Fundação Renal Portuguesa")", começou por escrever Paulo Morais, deixando depois as suas dúvidas: "Irão estes senhores defender o Serviço Nacional de Saúde? Terão estes deputados legitimidade para votar (ou sequer discutir) livremente a Lei de Bases da Saúde?"





O texto do antigo candidato a Belém deixa também críticas a Ferro Rodrigues, a quem acusa de ter permitido que esta situação seja possível: "Como permitiram o Presidente da Assembleia e a sub-Comissão de Ética do Parlamento ter-se chegado a esta VERGONHA?"

A negociação sem fim

O líder da bancada do Partido Socialista, Carlos César, assumiu, esta quarta-feira, que a aprovação da Lei de Bases da Saúde pode passar por um acordo com o PSD e não com os elementos que têm permitido a maioria parlamentar, PCP, BE e Os Verdes. Durante o programa da TSF Almoços Grátis, o também presidente socialista foi mais longe assumindo a possibilidade do tema ter que passar para a próxima legislatura.

"O diálogo está aberto. Ninguém está excluído da negociação, especificamente em relação a este caso da Lei de Bases da Saúde. Há efetivamente uma divergência entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda", admitiu, acrescentando: "Esta é a meu ver uma lei melhor do que a que está em vigor. O PCP, o BE o PEV reconhecem também que esta lei é muito melhor do que a que está em vigor. Se partidos como o PCP, o Bloco, o PEV votarem contra esta lei inteira com a desculpa de que não estão de acordo com uma norma, entre 28 bases e 865 pontos têm de reconhecer que cometem um erro indesculpável e injustificável."

Carlos César respondeu ainda ao antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Loução, que disse que "é preciso que haja adultos na sala" para debater a questão da lei de bases. "Se há alguma adolescência na matéria é do Bloco de Esquerda", atirou o deputado socialista, visto que o BE chegou tarde à vida política, enquanto o PS é um dos responsáveis pela criação do Serviço Nacional de Saúde.

Para a coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, a nova proposta de alteração do PS mantém a questão das Parcerias Público-Privadas "na mesma". "A proposta que o Partido Socialista nos fez hoje é uma proposta que diz: nós revogamos a lei que prevê a entrega de hospitais públicos a privados no dia em que entrar em vigor uma nova lei que preveja a entrega a privados de hospitais públicos. Ora, parece-me que ficamos um bocadinho na mesma", assinalou Catarina Martins.

Na terça-feira, o PS apresentou uma nova proposta de alteração da Lei de Bases da Saúde no que respeita às Parcerias Público-Privadas, tentando que seja reforçada a gestão pública nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde.

