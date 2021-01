Não é novidade: Patrícia Sousa Uva demitiu-se de mandatária nacional do Chega, noticiou a SÁBADO em dezembro. O motivo? Na altura, a SÁBADO apurou que a ex-dirigente saiu em colisão com o partido — pela lei da rolha e por ser alvo de insultos pelo líder da distrital do Porto, José Lourenço, cuja falta de consequência a terá deixado revoltada. Contudo, Ventura tem vindo a negar essa justificação: às entrevistas presidenciais da SÁBADO e do jornal Observador disse que foi "por razões pessoais e familiares". Agora, pela primeira vez desde a demissão, Sousa Uva quebrou o silêncio — e confirmou que a saída do Chega não foi assim tão pacífica como o deputado único quer fazer parecer.





Numa publicação enigmática de dia 27 de dezembro, e sem nunca mencionar o Chega diretamente, Sousa Uva fala de um "sonho que passou a pesadelo". Um sonho que é "um partido sem estar partido": "sem censura e sem imposições", "sem boicotes e perseguições escondidas e matreiras", "sem esquemas e sem compadrios", "sem criminosos" e "sem bajuladores em bicos dos pés". "Senti-me lesada na minha própria utopia", concluiu, acompanhando o texto com uma imagem de louça partida.Como avançou ahá um mês, a demissão terá acontecido na sequência da reunião da cúpula de dia 3 de dezembro. Além de ter sido uma das primeiras militantes do Chega, Patrícia Sousa Uva foi a quinta candidata às legislativas na lista por Lisboa. Foi colocada nas listas à direção do Chega na convenção do partido em setembro e foi indicada mandatária nacional da candidatura de André Ventura, responsável pelas assinaturas do partido.