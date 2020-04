A Câmara de Oliveira de Azeméis anunciou hoje três óbitos em infetados com covid-19 no Lar de Idosos Santa Teresinha, da Obra Missionária de Ação Social, mas diz que o delegado de saúde não confirmou a causa dessas mortes.

No mesmo concelho do distrito de Aveiro, também o presidente da Junta de Freguesia de Cucujães, Simão Godinho, revelou que "há mortos no lar e que a suspeita é de que a causa tenha sido a covid-19".

"Mas, se foi realmente essa ou não a razão, não sabemos, porque o delegado de saúde não se pronuncia sobre isso", assinalou.

Na rede social Facebook, a câmara municipal prestou hoje um esclarecimento à população, na sequência da polémica local quanto ao boletim diário sobre o ponto de situação da pandemia nesse concelho de 163 quilómetros quadrados.

Tendo em conta que hoje de manhã já se registavam 110 casos de infeção entre os cerca de 70.000 habitantes do território e que, desde o início do surto, nenhum óbito foi oficialmente reconhecido pelas autoridades, a autarquia gerida pelo PS dizia: "Nunca foi publicada informação sobre o número de óbitos por covid-19 no nosso concelho, porque o delegado de saúde sempre se recusou a fornecer essa informação".

O comunicado da câmara acrescenta: "Apesar de termos conhecimento de vítimas mortais infetadas pelo vírus, não temos a confirmação oficial da causa da morte, pelo que não nos é possível cumprir com o nosso dever de informar".

O presidente da Junta, Simão Godinho diz-se preocupado com a falta de testes de rastreio à covid-19 porque, só na sua freguesia, o referido Lar de Idosos Santa Teresinha "tem cerca de 30 utentes" e a Fundação Manuel Brandão serve de morada a "uns 30 ou 40".

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, o socialista Joaquim Jorge Ferreira, não esteve disponível. O mesmo aconteceu com o Lar Santa Teresinha.

Já o delegado de saúde local, Pedro Ferreira recusou-se a prestar esclarecimentos sobre o assunto, remetendo a responsabilidade pelo boletim diário da pandemia para a Direção-Geral de Saúde.

Ainda no Facebook, o município de Oliveira de Azeméis adiantava que a conta bancária de solidariedade criada pela autarquia reunira já verbas suficientes para oferecer "cinco ventiladores ao Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga", que, tendo a sua casa-mãe em Santa Maria da Feira, também tutela os hospitais de Oliveira de Azeméis e São João da Madeira.

O novo coronavírus responsável pela presente pandemia foi detetado na China em dezembro de 2019 e já infetou mais de 1,4 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 80.000 morreram. Ainda nesse universo de doentes, mais de 260.000 recuperaram.

A 17 de março, o Governo declarou o estado de calamidade pública no concelho de Ovar e, a 19 de março, o estado de emergência em todo o país. Ambos vigoram até às 23:59 do dia 17 de abril, sendo que a população está proibida de circular fora do seu concelho de residência de quinta-feira até segunda-feira, no que o objetivo é desincentivar viagens no período da Páscoa.