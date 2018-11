O advogado entregou um requerimento a respeito do processo sobre as 64 mortes resultantes do incêndio de 17 de Junho de 2017 no concelho. Valdemar Alves poderá ser acusado de sete crimes de homicídio por negligência e quatro crimes de ofensa à integridade física por negligência.

O advogado Ricardo Sá Fernandes entregou um requerimento visando o presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, a respeito do processo no Ministério Público sobre as 64 mortes resultantes do incêndio de 17 de Junho de 2017. Caso este seja aceite, o autarca poderá ser acusado de sete crimes de homicídio por negligência e quatro crimes de ofensa à integridade física por negligência.

De acordo com a edição impressa do Expresso, o jurista, que representa dois familiares das vítimas mortais, terá invocado que o autarca esteve sempre responsável pelas áreas de protecção civil e gestão de combustível da autarquia. Neste momento, apenas o vice-presidente de Pedrógão Grande, José Graça, e a representante da área de Protecção Civil, Margarida Guedes, foram constituídos arguidos no caso.

"Independentemente da repartição de tarefas entre o ora visado Valdemar Gomes Fernandes Alves e o arguido José Graça, a verdade é que o ora visado manteve responsabilidades na coordenação da gestão e manutenção dos espaços florestais do município, designadamente na matéria de gestão de combustível, pelo que não se pode eximir às suas responsabilidades no presente caso", refere o requerimento apresentado no Tribunal de Leiria e citado pelo semanário.

O advogado recorre a uma acta da autarquia, com a data de 24 de Outubro de 2013, na qual refere que "o Presidente da Câmara ficou na sua dependência directa com o pelouro da protecção civil". Esta tarefa viria a ser confirmada numa outra acta, datada de 23 de Fevereiro de 2017, em que é enunciado que Valdemar Alves "assumiu directamente as suas responsabilidades no que diz respeito aos trabalhos de limpeza em apreço, tendo em vista o período crítico para os fogos florestais que se avizinhava".

Em acréscimo, através de duas reuniões posteriores a esta – referentes a Abril e Maio do ano passado – o autarca terá informado que "não delegou competências aos vereadores, tendo-se limitado a distribuir pelouros, o que significa que manteve as competências nas áreas dos diferentes pelouros, designadamente no que tinha a ver com a gestão das florestas e com a protecção civil", refere o requerimento citado pelo Expresso.